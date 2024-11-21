انطلاق البطولة العربية للكيك بوكسينج بمشاركة 500 لاعب من 8 دول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح عن انطلاق البطولة العربية للكيك بوكسينج والمقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 8 دولة.

انطلاق البطولة العربية للكيك بوكسينج بمشاركة 500 لاعب من 8 دول

ويشارك في البطولة العربية للكيك بوكسينج كلا من الجزائر، تونس، الكويت، الأردن، سوريا، اليمن، فلسطين بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.

وقدم محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعايته للبطولة العربية التي تقام في نسختها الأولى على أرض مصر بتنظيم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

كما قدم صبيح الشكر إلى الوفود العربية المشاركة في البطولة متمنيا لهم التوفيق في المنافسات والوصول إلى منصات التتويج خاصة مع وجود العديد من اللاعبين المتميزين من مختلف الدول المشاركة.

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ويحضر فعاليات البطولة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وعددا من ضيوف مصر وعلى رأسهم الأردني المهندس وصفي الشوابكة أمين عام الاتحاد العربي للكيك بوكسينج، نوفل  التاجوري نائب رئيس الاتحاد التونسي للكيك بوكسينج، وعاطف الرفاعي رئيس الوفد السوري، الحكم الدولي دكتور زاهي حماد، رئيس لجنة الحكام العربية، الحكم الدولي جهاد عشا مقرر لجنة الحكام العربية، الحكم الدولي حسان اليماني، العراقي غازي الشايع رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

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