تجنبًا للإيقاف.. الزمالك يواصل مفاوضاته مع باتشيكو لتسوية المستحقات المتأخرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أوضح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المفاوضات مع المدرب السابق للفريق، جيمي باتشيكو، لا تزال جارية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن جدولة مستحقاته المتأخرة.

الزمالك يواصل مفاوضاته مع باتشيكو

وأشار إلى أن هذه المستحقات كانت سببًا رئيسيًا في قرار إيقاف قيد الفريق، مؤكدًا السعي لحلول ودية ترضي الطرفين.

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وفي تصريحات، أكد أدهم أن الأزمة مع باتشيكو لم تُحل بعد، حيث لم يبدي المدرب البرتغالي موقفًا نهائيًا حيال اقتراح النادي بجدولة المبلغ المستحق على ثلاث دفعات بدلًا من السداد دفعة واحدة، لا سيما وأن الغرامة المفروضة على الزمالك تُعد كبيرة.

يُذكر أن المحكمة الرياضية قضت لصالح باتشيكو بمبلغ 450 ألف يورو كمتأخرات، بالإضافة إلى 100 ألف يورو مكافآت.

ومع ذلك، استأنف المدرب الحكم للحصول على قيمة عقده بالكامل، ليتم تعديل الحكم مؤخرًا لصالحه بمبلغ 819 ألف يورو، بزيادة قدرها 269 ألف يورو.

هذا القرار أدى إلى إيقاف قيد الزمالك حتى سداد المستحقات أو تقديم طعن رسمي، مما سيؤجل تنفيذ العقوبة لحين البت فيه.

 

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