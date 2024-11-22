

قال عمار معاذ نجم الزمالك السابق، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق كان يستحق المشاركة كأساسي مع الزمالك في مباراة بوتسوانا.

عمار معاذ: محمد عواد كان الأحق بحراسة مرمى الفراعنة ضد بوتسوانا



وشدد معاذ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر الذي يذاع على قناة الزمالك، أن عواد كان كان الأفضل في مباراتي السوبر المصري ومباراة السوبر الأفريقي، والفترة الحالية هي الأفضل في مسيرة عواد.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

