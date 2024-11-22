تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء في دوري روشن

استقر الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الفيحاء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفيحاء وأهلي جدة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفيحاء وأهلي جدة عصر اليوم في تمام الساعة 4:50 بتوقيت القاهرة والساعة 5:50 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:50 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: مجرشي، حامد، ايبانيز، بالعبيد.

خط الوسط: كيسي، الجهني، محرز.

خط الهجوم: فيجا، البريكان، فيرمينو.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء وأهلي جدة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.