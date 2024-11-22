موعد مباراة خيتافي وبلد الوليد في الدوري الاسباني والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
خيتافي
خيتافي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي نظيره بلد الوليد مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 على ملعب "كولوسيوم"، وذلك في إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل خيتافي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة خمس مواجهات، فيما يحتل بلد الوليد المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة ثماني مواجهات.

موعد مباراة خيتافي ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة خيتافي ضد بلد الوليد اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة خيتافي ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة خيتافي ضد بلد الوليد مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.

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