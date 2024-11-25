مباراة النصر × الغرافة Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا للنخبة 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا للنخبة 2024.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية اليوم إلى المواجهة المثيرة بين فريق النصر السعودي وفريق الغرافة القطري، في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة. المباراة تحظى باهتمام كبير نظرًا لأهمية النقاط الثلاث لكل من الفريقين، بالإضافة إلى التأثير المباشر لهذه المواجهة على ترتيب المجموعة.

وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والغرافة من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة النصر والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024

مباراة النصر والغرافة في دوري أبطال آسيا

يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة مهمة وقوية كضيف ثقيل على منافسه العنيد الغرافة القطري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2024-2025.

ويعتمد النصر بشكل كبير على نجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 عامًا، والذي يتألق بشكل لافت في الدوري السعودي للمحترفين.

ويُذكر أن النصر السعودي تعادل في مباراته السابقة مع الشرطة العراقي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي الجولة الثانية، تغلب النصر على الريان القطري بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد في الجولة الثالثة. وفي الجولة الأخيرة، حقق النصر فوزًا كبيرًا على العين الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة النصر والغرافة

تُقام مباراة النصر والغرافة اليوم الإثنين على ملعب "البيت"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحسين مركزهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والغرافة

سيتم نقل مباراة النصر والغرافة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا على قناة beIN Sports AFC HD. كما يمكن للجماهير في السعودية مشاهدة المباراة على قناة SSC1 HD.

كيفية مشاهدة مباراة النصر والغرافة بث مباشر

يمكن متابعة مباراة النصر والغرافة بث مباشر عبر الإنترنت من خلال تحميل تطبيق "TOD" على الهاتف المحمول، والاشتراك في الخدمة لمشاهدة جميع المباريات مباشرة.

معلق مباراة النصر والغرافة

سيقوم بالتعليق على مباراة النصر والغرافة كل من عبدالله الحربي عبر قناة SSC1 HD السعودية، وحسن العيدروس على قناة beIN Sports AFC HD، حيث سيقدمون تحليلًا مفصلًا وأجواء حماسية للمباراة.

ترتيب الفريقين في المجموعة

يحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ويطمح لتحقيق الانتصار لتصدر المجموعة مؤقتًا في حال تعثر الأهلي أمام العين. بينما يحتل فريق الهلال والأهلي الصدارة برصيد 12 نقطة لكل منهما، مع تفوق الهلال بفارق الأهداف.

ومن جانبه، يسعى فريق الغرافة لتحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة، حيث يأتي في المركز السادس برصيد 4 نقاط فقط من 4 مباريات. الفوز في هذه المباراة سيكون دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره الآسيوي.

تشكيل النصر السعودي ضد الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة



سيأتي تشكيل النصر السعودي ضد الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة كلآتي طبقًا لأفكار الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للعالمي.