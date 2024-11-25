مباراة نيوكاسل يونايتد × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة نيوكاسل يونايتد × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز.. يشهد ملعب سانت جيمس بارك مساء اليوم، الإثنين 25 نوفمبر 2024، لقاء هام في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بين نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد. يسعى الفريقان لتحقيق نقاط مهمة في السباق نحو تحسين مواقعهما في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع كل منهما لتحقيق انتصار يحسن من ترتيبهم ويمنحهم دفعة معنوية قوية للمباريات المقبلة.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة نيوكاسل ووست هام من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مصر، وفي الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية. وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع تعليق من المعلق الرياضي عصام الشوالي.

مباراة نيوكاسل ووست هام في الدوري الانجليزي الممتاز

يدخل نيوكاسل يونايتد المباراة وهو في المركز التاسع برصيد نقاط جيد ولكنه يسعى لتحقيق انتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم، بهدف التقدم في الترتيب والوصول إلى المركز السادس بفارق نقطتين عن الفريق الذي يحتل المركز السابع. على الجانب الآخر، يسعى فريق وست هام يونايتد للخروج من المركز الرابع عشر وتحقيق فوز جديد بعد جمعه 12 نقطة من ثلاث انتصارات، وثلاث تعادلات، وخمس هزائم.

تاريخ مواجهات نيوكاسل ووست هام

تواجه فريقا نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد في 112 مباراة رسمية ضمن مختلف البطولات. ومن بين هذه المباريات، فاز نيوكاسل في 47 مباراة، بينما حقق وست هام الفوز في 36 مباراة. فيما انتهت 29 مباراة بين الفريقين بالتعادل. هذه الإحصائيات تشير إلى تقارب كبير في الأداء بين الفريقين على مر التاريخ.

التشكيل المتوقع لنيوكاسل يونايتد

من المتوقع أن يبدأ المدرب إيدي هاو مباراة اليوم بتشكيل كالتالي:

حارس المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: ليفرامينتو، فابيان شار، لويس هال، لويد كيلي

خط الوسط: شون لونجستاف، برونو غيماريش، جو ويلوك

خط الهجوم: جويلينتون، كالوم ويلسون، ألكسندر إيزاك

التشكيل المتوقع لوست هام يونايتد

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يبدأ المدرب جولين لوبيتيجي مباراة اليوم بتشكيل كالتالي: