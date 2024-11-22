عاجل.. تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس