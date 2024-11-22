التعادل ينهي الشوط الأول بين الأهلي والاتحاد في الدوري المصري

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحكمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من المباراة بعد أداء متكافئ بين الفريقين.

وشهدت المباراة ركلة جزاء مهدرة من جانب الأهلي بعد احتسباها من قبل تقنية الفيديو عقب عرقلة لحسين الشحات إلا أن تسديدة إمام عاشور رفضت أن تسكن الشباك.

وجاء تشكيل الأهلي في المواجهة على النحو الاتي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيى عطية الله- أكرم توفيق - خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة -

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور.

بينما على الجانب الآخر جاء تشكيل الاتحاد

المهدي سليمان في حراسة المرمى

خط الدفاع / مصطفي إبراهيم - شبانه- بكري - داوود

الوسط / ناصر ناصر - مورو - الديب

الهجوم /اوبامي - ابياه - فادي فريد