أسدل الستار منذ قليل على منافسات بطولة «بداية» المقامة ضمن فعاليات مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» بمشاركة لاعبين من 5 دول والمقامة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري بإجمالي جوائز 250 ألف جنيه.

سيطرة مصرية على جوائز بطولة «بداية» للشطرنج

يحصل صاحب المركز الأول، على 50 ألف جنيه، وصاحب المركز الثاني يحصل على 30 ألف جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 20 ألف جنيه فيما يتم توزيع باقي الجوائز المالية على الفائزين حتى المركز العشرين.

وحصل على المراكز الثلاثة الأولى كل من: المركز الأول: صلاح يسري، المركز الثاني: ماركو فادي، المركز الثالث: سامح صادق.

أقيمت بطولة بداية على هامش البطولة الأفريقية للشباب للشطرنج، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي التي اتاحت الفرصة لمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين الواعدين، حيث تشهد منافسات 150 لاعب من دول أنجولا، اليمن، الأردن وأوغندا بجانب مصر الدولة المستضيفة للبطولة.

وفي الإطار ذاته فقد شهدت البطولة الأفريقية للشطرنج تحت 20 سنة تفوقا مصريا وجولات مثيرة خلال المنافسات المستمرة حتى يوم السبت المقبل بمشاركة 44 لاعبا ولاعبة من 13 دولة إفريقية إلى جانب 150 لاعبا ولاعبة في البطولة المفتوحة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وينظمها الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج.