واصل فريق موناكو مطاردته لباريس سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ستاد بريست 3 / 2، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

موناكو يفوز على ستاد بريست في الدوري الفرنسي

وأنهى موناكو الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ماجنيس أكليوش في الدقيقة الخامسة وأليكسندر جولوفين في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ستاد بريست من تقليص الفارق بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 50 عن طريق عبد الله سيما، ثم سجل موناكو الهدف الثالث عن طريق ماجنيس أكليوش في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يسجل بريست هدفه الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق لودوفيتش أجورك.

واضطر فريق ستاد بريست لاستكمال المباراة دون مدربه إيريك روي بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 67.

ورفع موناكو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط أمام باريس سان جيرمان، بعدما حقق انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا.

وبإمكان سان جيرمان أن يوسع الفارق لست نقاط، حال فوزه على تولوز في المباراة التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل توقف رصيد ستاد بريست عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر، متلقيا خسارته السابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.