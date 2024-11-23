التعادل السلبي يخيم على مواجهة مولودية وهران واتحاد خنشلة بالدوري الجزائري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

خيم التعادل السلبي على مواجهة مولودية وهران واتحاد خنشلة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الجزائري لكرة القدم.

التعادل السلبي يخيم على مواجهة مولودية وهران واتحاد خنشلة بالدوري الجزائري

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة إلى أهداف طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

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ورفع مولودية وهران رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع اتحاد خنشلة رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع.

 

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