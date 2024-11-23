قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن بن وايت مدافع الفريق سيغيب لعدة أشهر عن الفريق.

أرسنال يفقد جهود بن وايت لعدة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن وايت /27 عاما/ خضع لجراحة في الركبة، ولن يعود حتى منتصف العام الجديد في ضربة موجعة أخرى لآمال الفريق في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الجمعة:" لسوء الحظ، يغيب بن وايت لعدة أشهر".

وأضاف:"واجه العديد من الصعوبات المختلفة. لم يحدث هذا الأمر أبدا ولكن كان علينا اتخاذ القرار".

وأردف:"لم تتحسن الأمور في الأسابيع القليلة الماضية. نعلم أن بن سيسعى بكل قوته، ولكن وصلنا إلى نقطة كان علينا فيها حماية اللاعب وقررنا إجراء العملية الجراحية".

وأردف:"اتفق معنا على هذا القرار وبالطبع سيبقيه ذلك بعيدا عن الملاعب لبضعة أشهر. يجب أن نرى كيف سيتفاعل مع العملية الجراحية".

وأكد:"لا أتوقع أن تصل مدة غيابه لنصف عام، ولكن لا يمكنني تحديد مدة الغياب بدقة".