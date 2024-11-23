مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر العديد من عشاق الكرة الاسبانية العديد من المباريات الهامة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الليجا.

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم والقنوات الناقلة

  • فالنسيا ضد ريال بيتيس في تمام الثالثة عصرًا.
  • أتليتكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الخامسة والربع.
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موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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خيتافي يفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني

  • لاس بالماس ضد مايوركا في تمام في السابعة والنصف.
  • جيرونا ضد اسبانيول في تمام السابعة والنصف.
  • سيلتا فيغو ضد برشلونة في تمام العاشرة.

وتُذاع المباريات عبر قنوات الكأس الرياضية، وSSC السعودية، وBeiN sport.

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