الأهلي يتحرك لتأمين لاعب الفريق بعد عروض الزمالك وبيراميدز

تلقى حمزة علاء، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، عدة عروض مغرية للانتقال خارج أسوار النادي الأحمر، أبرزها من الزمالك وبيراميدز.

الأهلي يتحرك لتأمين لاعب الفريق

وينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التوقيع مع أي نادي في يناير المقبل بشكل مجاني.

وقد لفت حمزة الأنظار بتألقه مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الأخيرة، مما جعل اسمه يتردد بين بعض الأندية الأوروبية إلى جانب الأندية المحلية.

وفي هذا السياق، أجرى محمد رمضان مفاوضات مع حمزة علاء في الأيام الماضية، بعد علمه بالعروض التي تلقاها اللاعب.

وأكدت مصادر أن رمضان اتفق مع الحارس على تجديد عقده مع الأهلي لمدة خمس سنوات مقابل راتب سنوي يصل إلى 6 ملايين جنيه.

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‏ كما وعده بالموافقة على احترافه حال تلقي النادي عرضًا مناسبًا، خاصة وأن اللاعب يسعى لخوض تجربة الاحتراف بسبب عدم حصوله على فرصة للمشاركة بانتظام مع الفريق.