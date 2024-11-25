الزمالك يحدد موعد تدريبه الختامي استعدادًا لمباراة بلاك بولز في كأس الكونفدرالية

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء في الرابعة عصرًا على ملعب النادي، استعدادًا لملاقاة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يحدد موعد تدريبه الختامي

وبناءً على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

بعد انتهاء التدريب، سيقوم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز باختيار قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة، على أن يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك لاستقبال بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في افتتاح مباريات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.