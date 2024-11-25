موقف أحمد فتوح من المشاركة أمام بلاك بولز في كأس الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن جاهزية أحمد فتوح للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام بلاك بولز الموزمبيقي، المقررة يوم الأربعاء المقبل في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية على استاد القاهرة.

جاهزية أحمد فتوح

وتأتي عودة فتوح بعد تعافيه من نزلة البرد التي حالت دون مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة ضد المصري في الجولة الثالثة من الدوري المصري، حيث فضل المدير الفني جوزيه جوميز إراحته للتأكد من جاهزيته.

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من جهة أخرى، يعمل جوميز على معالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق في مباراة المصري، خاصة على صعيدي الدفاع والهجوم، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد بلاك بولز في كأس الكونفدرالية، والتي يسعى من خلالها لتصحيح مسار فريقه.

 

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