آرسنال يجدد اهتمامه بنجم نيوكاسل

أفادت تقارير نشرتها صحيفة "Give Me Sport"،أن الفريق الإنجليزي آرسنال، قد يعود من جديد ويهتم لضم أليكساندر إيزاك من صفوف نيوكاسل في يناير المقبل، محاولًا إغراء السويدي بفكرة اللعب في دوري أبطال أوروبا.



واوضحت إيضًا صحيفه "i sport" أن تشيلسي كان مهتم لضم اللاعب لكنه انسحب من السباق ويركز حاليًا على نجم إبسويتش ليام ديلاب عقب تألقه الموسم الجاري مع الصاعد حديثًا للبريميرليج.

اللاعب صاحب الـ 25 عام، ظهر بشكل مميز مع نيوكاسل خلال الموسم الماضى وايضًا الحالي، واستطاع لفت الأنظار إليه بشكل كبير.