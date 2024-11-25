موقف لامين يامال من مباراة برشلونة ضد بريست في دوري الأبطال.. هل تستمر المعاناة؟

أكد النادي الاسباني برشلونة عن استمرار غياب لاعبه لامين يامال، النجم الصاعد للفريق عن مباراتهم المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمواجهة بريست ضمن منافسات الجولة الخامسة،غدًا الثلاثاء، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

موقف لامين يامال

ويغيب اللاعب بسبب تعرضه لإصابة قوية في الكاحل، وهي المباراة الثالثة التي يغيب فيها.

وعانى الفريق في أول مباراتين دون يامال حيث خسر أمام ريال سوسيداد وتعادل مع سيلتا فيغو.

بالرغم من ذلك يعتقد المدرب هانسي فليك أن يامال قد يكون جاهزًا للعودة إلى التشكيلة في مباراة الدوري الإسباني يوم السبت ضد لاس بالماس.

وأكد فليك على أهمية يامال وقدرته على منح الفريق الفرص الكبيرة للفوز.

ويأمل برشلونة في تحقيق النصر ضد بريست رغم غياب يامال، متمنيًا أن تكون المباراة الأخيرة التي يغيب فيها اللاعب الشاب.