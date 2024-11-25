أزمة جديدة بالكرة المصرية.. مواجهة الغرق والفيوم "منسية" بكأس مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أزمة جديدة تصدرت المشهد الكروى خلال الساعات الماضية وذلك على إثر عدم إقامة مباراة الفيوم وشقيقه اهلى الغرق بالمواجهة التى كان من المقرر إقامتها اليوم بملعب كلية الزراعة بجامعة القاهرة بمنافسات الدور التمهيدي ببطولة كأس مصر.

أزمة جديدة بالكرة المصرية

ورغم مخاطبات النادى الفيومى صاحب الأرض بالمباراة إلى لجنة المسابقات وعدم توافر ملعب بديل إلا أن الأزمة تفاقمت بعد حضور فريق أهلى الغرق لمقر الملعب.

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وفى سياق متصل أصدر مسوؤلى الفيوم بيان لتوضيح ملابسات الأمر جاء كالتالى:

بعد قرار لجنه المسابقات باالاتحاد المصري لكره القدم بتحديد يوم الاتنين الموافق 25 /11/2024 موعد لمباراه الفيوم واهلي الغرق في الدور التمهيدي الأول لكأس مصر.

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ورد إلى النادي يوم الخميس الماضي خطاب من كليه الزراعه بجامعه القاهره بخصوص عدم استقبال أي مباريات خلال هذا الاسبوع لوجود صيانه بالملعب وقام النادي بدوره بإرساله إلى لجنه المسابقات باالاتحاد المصري لكره القدم.


والتي طالبت النادي بخطاب رسمي أول أمس السبت الموافق 23/11 بشأن توفير ملعب بديل عليه موافقه صاحب الملعب والجهات الامنيه خلال 24 ساعه ونظرا لضيق الوقت تعذر توفير ملعب وتم مخاطبه اللجنه امس الاحد بصعوبه توفير ملعب لضيق الوقت وطالبنا بتأجيل المباراة حتي يتم توفير ملعب واعطاءنا فرصه كافيهولكن لم يستجيب الاتحاد لذلك.

وعليه حضر فريق أهلي الغرق إلى الباب الرئيسي للكلية  ومنعهم الأمن من الدخول وكذلك الحكام حتي انصرفوا 
وقال لهم أمن الجامعه أنه لا يوجد مباريات اليوم حيث أن الملعب به صيانه حاليا إصلاحات.

ونحن ننتظر موقف لجنه المسابقات من الأحداث التي حدثت اليوم بسبب عدم الموافقه علي التاجيل.


فيما ينتظر مسوؤلى نادى الفيوم رد لجنة المسابقات المتعلق بالقرار النهائى من إقامة المباراة بموعد لاحق من عدمه.

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