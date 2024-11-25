عاجل.. رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة الأهلي وسموحة بسبب قرار كاف

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الخامسة من دوري Nile، وذلك بسبب ارتباط الفريق بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل مباراة الأهلي وسموحة

وجاء قرار التأجيل بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي نقل موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد إلى 22 ديسمبر المقبل، بسبب تعارض موعد المباراة مع مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال، حيث سيلتقي مع الفائز من مواجهة بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا المكسيكي.

ويعتبر تأجيل مباراة الأهلي وسموحة هو أول تأجيل رسمي لمباريات دوري Nile هذا الموسم، حيث سيتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.