الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لملاقاة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

أجرى فريق الأهلي آخر تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراته المنتظرة ضد استاد أبيدجان الإيفواري غدًا الثلاثاء في مستهل مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يختتم تدريباته

بدأ المران بفتح تدريبات الفريق لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، وذلك وفقًا للبروتوكول المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما عقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين والاتحاد الأفريقي. وتم خلال الاجتماع مراجعة التفاصيل التنظيمية، مثل موعد وصول الفريقين إلى الملعب، بداية عمليات الإحماء، والزي المقرر لكل فريق.

حيث سيرتدي الأهلي زيّه المعتاد، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر، في حين سيلعب فريق استاد أبيدجان بالزي الأزرق.