تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

تم عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام ستاد أبيدجان الإيفواري اليوم في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان

وتناول الاجتماع مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، مثل موعد وصول الفريقين إلى الملعب وبدء الإحماء، بالإضافة إلى تحديد الزي الرسمي لكل فريق.

وقد تقرر أن يرتدي الأهلي قميصه الأحمر المعتاد مع الشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما سيرتدي حارسه الطاقم الأصفر، في حين سيظهر فريق ستاد أبيدجان بالزي الأزرق.

ويستعد الأهلي لملاقاة ستاد أبيدجان مساء غدٍ الثلاثاء في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.