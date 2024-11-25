قلق في الأهلي بسبب مهاجم الفريق قبل كأس التحدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تسود حالة من التوتر داخل النادي الأهلي بسبب غياب مهاجم الفريق الفلسطيني وسام أبو علي، مما يثير القلق قبل المباراة المنتظرة في كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، والتي ستجمع الأهلي مع الفائز من لقاء باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

قلق في الأهلي بسبب وسام أبو علي

الفائز من هذه المباراة سيواجه ريال مدريد في 18 ديسمبر في قطر على لقب كأس إنتركونتيننتال.

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من جانبه، أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عدم تحديده موعدًا دقيقًا لعودة وسام أبو علي إلى التشكيلة، قائلًا في المؤتمر الصحفي: "وسام أبو علي سيغيب عن مباراة الغد بسبب الإصابة، ولا أعلم موعد عودته بعد".

ويواصل وسام أبو علي غيابه عن الفريق في مباراة ستاد أبيدجان المقبلة بدوري أبطال إفريقيا بسبب استمراره في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية، والتي أدت إلى غيابه عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأظهرت الأشعة والفحوصات التي أجراها أبو علي مؤخرًا ضرورة خضوعه لبرنامج تأهيلي لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا للتعافي من إصابة في مشط القدم.

ويعمل اللاعب حاليًا على استكمال برنامجه التأهيلي بهدف العودة سريعًا إلى المباريات والعودة لقيادة هجوم الأهلي في المسابقات المحلية والإفريقية المقبلة.

 

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