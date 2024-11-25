طائرة الزمالك للسيدات تفوز على سبورتنج 3-0 في الدوري الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 -0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

txt

كرة طائرة.. سيدات الزمالك يفزن على الشمس في الدوري

txt

كرة طائرة.. الزمالك يهزم الشمس 3-0 في الدوري الممتاز

25- 15

26- 24

25 - 13

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره الزهور، يوم الجمعة المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون العرب، والطيران، وهليوليدو".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

 

الصالة المغطاة الزمالك الدور الثاني بطولة الدوري الممتاز زمالك سيدات طائرة الزمالك طائرة الزمالك سيدات طائرة الزمالك للسيدات سيدات الزمالك كرة طائرة الزمالك منافسات الجولة الرابعة

مواد متعلقة

الزمالك يوقع غرامة مالية على أحمد فتوح لهذا السبب

طائرة الزمالك يحقق فوزًا كبيرًا على بتروجت 3-0 في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في محافظة قنا

تشكيل الهلال المتوقع أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في قنا

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في قنا

‏وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يجدد رفضه لأي اتفاق لوقف لإطلاق النار مع لبنان

أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا