ملخص أهداف مباراة النصر والغرافة في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
النصر السعودي
النصر السعودي

 

 

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره فريق الغرافة القطري بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد البيت ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال آسيا.

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ملخص أهداف مباراة النصر والغرافة

وسجل رونالدو الهدف الأول للنصر في الدقيقة 47 صنع الغنام وعاد انجيلو بالهدف الثاني في الدقيقة 59 صنعه له اوتافيو وأحرز رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 64 بتمريرة لجابرييل ثم سجل خوسيلو الهدف الأول للغرافة في الدقيقة 75 وانتهت المباراة 3/1.

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