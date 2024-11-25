كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري بدوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام ضيفه استاد أبيدجان الإيفواري في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

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الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي

الهجوم: طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - محمود كهربا.

فيما تم استبعاد كلًا من:-

حمزة علاء ويوسف أيمن وسمير محمد ووسام أبو علي وأشرف داري وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمد هاني ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

أبطال إفريقيا السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ستاد أبيدجان الإيفواري
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