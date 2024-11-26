نيوكاسل يونايتد يسقط أمام وست هام بثنائية في الدوري الإنجليزي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد أمام نظيره وست هام يونايتد بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي

افتتح توماس سوسيك أول أهداف اللقاء لصالح وست هام يونايتد في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء نيوكاسل يونايتد، نفذها بالميري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سوسيك برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف آرون وان بيساكا الهدف الثاني لصالح وست هام يونايتد في الدقيقة 54، بعد تمريرة من جارود بوين إلى زميله بيساكا الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب نيوكاسل يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي

يحتل نيوكاسل يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة أربع مواجهات، فيما يحتل فريق وست هام المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاث مباريات وخسارة خمسة لقاءات.