موعد مباراة برشلونة وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره ستاد بريست مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد برشلونة في المركز السادس بجدول ترتيب التشامبيونزليج برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في 3 مواجهات، وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل ستاد بريست المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء.

موعد مباراة برشلونة ضد ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة برشلونة ضد ستاد بريست اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بريست في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ستاد بريست مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.

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