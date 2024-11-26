ملخص أخبار الرياضة اليوم.. بيراميدز يريد السولية وتصريحات صلاح حول مستقبله وعقوبة فتوح في الزمالك

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " ملخص أخبار الرياضة اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

جوميز يحسم موقف ميشالاك النهائي من الاستمرار في الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات الماضية شهدت هجوم كبير على البولندي ميشالاك لاعب نادي الزمالك ومطالبات برحيله عن الفريق وقطع إعارته.

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بيراميدز يضع عمرو السولية على رأس أولوياته في صفقات الصيف

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وجود رغبة كبيرة من نادي بيراميدز، في التعاقد مع عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام ضيفه استاد أبيدجان الإيفواري في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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النصر يكتسح الغرافة بثلاثية في دوري أبطال آسيا

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره فريق الغرافة القطري بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد البيت ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال آسيا.

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صلاح يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول لتمديد عقده

عبر الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن استيائه، بسبب عدم تلقيه عرضا رسميا من ناديه لتمديد تعاقده، والذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، وتحديدا في يونيو 2025.

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الزمالك يوقع غرامة مالية على أحمد فتوح لهذا السبب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب غياب أحمد فتوح عن مران الفريق قبل مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دوري NILE.