خاص| شقيق سوري ديارا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي.. ومفاجأة عن الدوري السعودي

الفجر الرياضي
سوري ديارا
سوري ديارا

ارتبط اسم النجم الدولي المالي سوري ديارا لاعب فريق هاوجسوند النرويجي، بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر في ظل تراجع مستوى محمود عبد المنعم كهربا، وإصابة الفلسطيني وسام أبو علي.

وتضع لجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء بعض الأسماء، للتحرك في مفاوضات لضمها في الميركاتو الشتوي القادم، في ظل ارتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

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شقيق ديارا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

وأكد أبو بكر، الشقيق الأكبر للمهاجم سوري ديارا في تصريحات خاصة لـ "الفجر" الرياضي، عن ما تم نشره مؤخرا بشأن اهتمام الأعلي بضم شقيقه بعد تألقه في الدوري النرويجي.

وأوضح أبو بكر:" وصلنا اهتمام النادي الأهلي بسوري في الفترة الأخيرة ولكن لم يتواصل معانا أي شخص بشكل رسمي".

وأشار:" ليس الأهلي فقط من أبدى اهتمامه بضم اللاعب ولكن العديد من الأندية السعودية ولكن يتحفظوا على ذكر أسمائهم في الوقت الحالي".

وأختتم:" سوري ديارا سيشعر بفخر كبير في ظل إمكانية تواجده ضمن قائمة لاعب أفضل فريق في إفريقيا أو أحد كبار الدوري السعودي".

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