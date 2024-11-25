تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مواجهة استاد أبيدجان

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة فريق استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا، حيث خاض تدريبه الأخير مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

تفاصيل مران الأهلي

بدأ المران بمحاضرة فنية ألقاها المدير الفني، مارسيل كولر، عبر الفيديو، ركز خلالها على شرح المهام التكتيكية للاعبين.

تبع ذلك تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف مخطط الأحمال، أندريس إندويا، قبل الانتقال إلى الجزء الفني من المران، الذي شمل تنفيذ جمل تكتيكية متنوعة، واختتم بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويواجه الأهلي فريق استاد أبيدجان غدًا الثلاثاء في تمام السادسة مساءً على استاد القاهرة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.