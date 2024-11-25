النصر يكتسح الغرافة بثلاثية في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره فريق الغرافة القطري بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد البيت ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة النصر والغرافة

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر والغرافة برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وارتطمت كرة بروزوفيتش بالعارضة في الدقيقة 19 وأهدر رونالدو هدف محقق في الدقيقة 34 وانتهى الشوط الأول 0/0.

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تشكيل النصر الرسمي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل رونالدو الهدف الأول للنصر في الدقيقة 47 صنع الغنام وعاد انجيلو بالهدف الثاني في الدقيقة 59 صنعه له اوتافيو وأحرز رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 64 بتمريرة لجابرييل.

ثم سجل خوسيلو الهدف الأول للغرافة في الدقيقة 75 وتلقى سانو الانذار الثاني وتعرض للطرد في الدقيقة 85 وانتهت المباراة 3/1.

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