طارق يحيى: الزمالك يعاني من أزمة في الهجوم بعد رحيل عمرو ذكي ومصطفى محمد
تحدث طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، عن مستوى مهاجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.
طارق يحيى: الزمالك يعاني من أزمة في الهجوم بعد رحيل عمرو ذكي ومصطفى محمد
وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: كل مهاجمي الزمالك لديهم نفس الشكل ومتاشبهين، وجميعهم تغيب عنهم الخطورة حال خروجهم من منطقة الجزاء.
وأضاف طارق يحيى: المهاجمون في الزمالك معذورون، لأن العرضيات في الزمالك باتت مفقودة على عكس فترتنا في النادي أو حتى فترة وجود عمرو زكي ومن بعده مصطفى محمد.
واختتم يحيى: حال وجود عرضيات مميزة من جانب عمر جابر وبنتايك، ستظهر خطورة مهاجمي الزمالك لأنهم جميعا مميزون في ضربات الرأس، لكن خروجهم من منطقة الجزاء يُضعفهم وهو ما يُشكل أزمة هجومية.