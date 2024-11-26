علي ماهر: أغلقنا صفحة الدوري بعد مباراة الزمالك فورًا وبدأنا في الاستعداد لمباراة انيمبا

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري،خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المصري وانيمبا النيجيري بالجولة الأولى ببطولة الكونفيدرالية، أن الجهاز الفني بدأ في الاستعداد لمباراة الغد عقب نهاية مباراة الزمالك مباشرة.

أضاف ماهر أن الجميع داخل الفريق قد أغلق صفحة الدوري المحلي مؤقتًا وبدأ في التركيز على مباراة انيمبا، مؤكدًا أن اللاعبين على أتم جاهزية رغم ضيق الوقت عقب مباراة الزمالك.

وأشار الكابتن أن مواجهات الدوري المصري وكذلك المعترك الأفريقي الصعب تتطلب تجهيز جميع اللاعبين حتى يستطيع الجهاز الفني الدفع بأيهم خلال أي توقيت.

أشار ماهر أن الفريق النيجيري لديه تاريخ كبير في البطولات الأفريقية ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني، مشيرًا أن الجهاز الفني للمصري درس فريق انيمبا جيدا وتعرف على كافة ايجابيات سلبيات الفريق النيجيري.

وتابع المدير الفني أن جهاز المصري يتعامل مع كل مباراة على حدة، مؤكدا أنه يسعى جاهدا لاقتناص نقاط المباراة الثلاث سعيا لجمع أكبر عدد من النقاط والصعود بالتالي لدور الثمانية.

وأعرب علي ماهر عن أمله في حضور أكبر كم من جماهير المصري لمباراة الغد لأن المؤازرة الجماهيرية تعطي للاعبين الثقة المطلوبة من أجل تحقيق الفوز.

وأشاد الكابتن بالدعم الكبير الذي يقدمه كامل أبو علي للفريق مؤكدا أن مجلس إدارة النادي لا يألو جهدا في سبيل توفير كافة متطلبات الفريق.