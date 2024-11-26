ريال مدريد يحسم مستقبل جولر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اتخذ ريال مدريد قرارًا رسميًا بشأن مستقبل نجمه التركي، أردا جولر، المطلوب من عدة أندية أوروبية في الفترة المقبلة.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ريال مدريد تلقى عرضين من خارج إسبانيا لضم جولر، خلال الانتقالات الشتوية المقبله.

وأردف رومانو، أن أداره ريال مدريد ترفض العروض كلها وتتمسك ببقاء جولر، وبالتالي تأكد بقاء اللاعب في صفوف المرينجي.

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من الصعب أن يفرط ريال مدريد في أي لاعب حاليًا بسبب المعاناة التي يعيشها لكثرة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق.


وشارك جولر اساسيًا،  في المباراة الاخيرة امام ليجانيس، التي فاز بها النادي الملكي بثلاثية نظيفة.

وجاء جولر لصفوف ريال مدريد، في مطلع الموسم الماضي، قادما من فناربخشة، وتُوج مع الملكي بثنائية الليجا ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب كأس السوبر الإسباني.

إدارة ريال مدريد أردا جولر الانتقالات الشتوية انتقالات الشتوية بيلينجهام
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