صرح جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

بيلينجهام: مجيء مبابي أثّر عليّ لكنني تكيفت بسرعة

وتحدث اللاعب عن مدى تأثره بقدوم مبابي إلى الفريق الابيض وخاصة بعدما اضطر المدرب أنشيلوتي لتغيير مركزه في أكثر من مباراة من أجل الفرنسي.

وقال بيلينجهام:" هذا ما تعودنا عليه فهناك لاعبين يرحلون وآخرون يأتون، لقد كان مثل أي تكيف،بالتأكيد تغيرت طريقة اللعب وأصبح الشكل مختلفا، ولكنني استطعت علي التكيف بسرعة،لا أشعر بالقلق بشأن المركز، اريد فقط أن ألعب”.

وعن إصابة زميله فينيسيوس جونيور،وغيابه لـ 3 أسابيع،قال بيلينجهام:”فينيسيوس من الأفضل لاعبي العالم، إن لم يكن الافضل، نعم إنه ا خسارة كبيرة، لكن لدي ثقة كبيرة، إنه يشعر بخيبة امل لأنه لا يستطيع أن يكون هنا”.

وعن احتمالية انضمام مواطنه أرنولد، لاعب ليفربول،الريال في صيف 2025.علق بيلينجهام: “أنا ألعب بجانب أرنولد في المنتخب الوطني، ونفهم بعضنا البعض، لكن حاليا هو لاعب في ليفربول والحديث عن مستقبله حاليًا أمر غير أخلاقي. الشيء المهم هو تخفيف الضغط عليه، إنه صديق عظيم وأتمنى له كل التوفيق. إلا في مباراتنا غدًا!”.