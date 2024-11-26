طارق يحيي: لا يُمكن الاستهانة بفريق بلاك بولز.. وعلى الزمالك تعلم الدرس من مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
طارق يحيي
طارق يحيي

تحدث طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، عن مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية أمام نظيره بلاك بولز الموزمبيقي.

طارق يحيي: لا يُمكن الاستهانة بفريق بلاك بولز.. وعلى الزمالك تعلم الدرس من مانشستر سيتي

وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: كرة القدم عودتنا على أنه لا يوجد فريق سهل وفريق صعب، وكل المباريات صعبة ولا بد أن يعتاد اللاعبون على هذا الأمر من أجل الأداء بشكل جيد.

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وتابع طارق يحيى: إذا قيل أن هناك فريق سهل، فستكون هناك حالة استهتار، والزمالك والمنتخب تعرضا لهزائم قبل ذلك بسبب الاستهتار وعدم الاهتمام، والدروس السابقة كثيرة

واختتم طارق يحيى تصريحاته: لا بد أن يكون هناك اهتماما من الإدارة والجهاز الفني، وهو ما سينعكس على اللاعبين، والاستهانة بأي خصم مرفوضة في كرة القدم، ورأينا مانشستر سيتي يخسر من أندية لا يخسر منها مطلقًا رغم أنه فريق مرعب.
 

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