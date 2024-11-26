جمال علام: التحقيقات برأت لجنة الحكام من التسريب الصوتي.. وهذا سبب رحيل فاروق ونور الدين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أن التحقيقات التي أجراها المستشار القانوني في اتحاد الكرة ولجنة الحكام، أثبتت براءة لجنة الحكام وأعضاءها من التسريب الصوتي للحكم محمد عادل، وننتظر نتائج تحقيقات النيابة في هذا الملف.

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وأضاف جمال علام في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"إبراهيم نور الدين بذل مجهودا كبيرا في تطوير الحكام من الناحية الفنية، ومحمد فاروق اجتهد لكن كانت عنده أزمة، وهو طلب تعيينه رئيسا للجنة وكان فيه خلافات بينه وبين نور الدين، وهذا هو سبب رحيل اللجنة بالكامل وليس التسريب الصوتي".

وتابع علام:"عندما عينا رئيس لجنة حكام أجنبي، الحكام المصريين ورموزه كانوا غاضبين ولم يدعمه أحد، وعندما استعنا بلجنة تحكيم من مصر حصل ده، والمفروض يكون فيه دعم للتحكيم المصري لأن مصر بها حكام مميزين".

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