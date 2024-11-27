إنتر ميلان يفوز على لايبزيج بهدف نظيف ويعتلي صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا

نجح إنتر ميلان الإيطالي في خطف ثلاث نقاط ثمينة من لايبزيج الألماني بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

إنتر ميلان يفوز على لايبزيج

وبهذه النتيجة، يحتل إنتر ميلان صدارة مجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة بينما يتذيل لايبزيج المجموعة بلا رصيد من النقاط.

بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي إنتر ميلان على مجريات اللعب حتى تمكنوا من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة حرة سجلها لوكيبا لاعب لايبزيج في مرمى فريقه.



حاول لاعبو لايبزيج تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط بتقدم إنتر ميلان بهدف نظيف.

وجاء الشوط الثاني متعادلا بين كلا من إنتر ميلان ولايبزيج وكان الآداء الفني ضعيفا ومتواضعا من كلا الجانبين لينتهي اللقاء بفوز إنتر ميلان على لايبزيج بهدف نظيف.