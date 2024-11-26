برشلونة يدك شباك بريست بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الفوز على حساب فريق بريست خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم.

ولعبت مباراة برشلونة وبريست على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025.

نتيجة مباراة برشلونة وبريست في دوري أبطال أوروبا

وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الهدف الأول في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من خلال ركلة جزاء.



وعزز داني أولمو بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة.

وأتم ليفاندوفسكي التسجيل بهدف متقن سجله في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الثاني بعد تمريرة من بالدي.

ودخل برشلونة اللقاء ضد بريست بالتشكيل التالي:-

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، مارتينيز، كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: أولمو، ليفاندوفسكي، رافينيا.