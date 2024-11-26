الأهلي يتفوق على استاد ابيدجان برباعية في دوري أبطال أوروبا

انتهت الان أحداث مباراة الأهلي واستاد ابيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال افريقيا.

واستطاع الأهلي التفوق برباعية مقابل هدفين في مباراة قوية.



محمود عبد المنعم كهرباء افتتح تسجيل الأهداف للمارد الأحمر في الشوط الأول بعد مساهمة من أفشة مع حلول الدقيقة 14 من عمر اللقاء.



وأضاف محمد مجدي افشة الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 21 بينما ضاعف حسين الشحات النتيجة في الدقيقة 26.



وعلى الجانب الاخر سجل كاسوم كوني هدف تقليص الفارق لاستاد ابيدجان في الدقيقة 30.

أحداث الشوط الثاني

وفي ليلة تألق فيها محمود كهرباء عاد من جديد لاضافة فريقه الرابع في الدقيقة 48 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة رباعية مقابل هدف وحيد.

وسجل رجيرو اسالي هدف الضيوف الثاني في الدقيقة 55 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة رباعلية مقابل هدفين



تشكيل النادي الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحي عطية الله، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود كهربا