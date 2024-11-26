عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة فيينورد في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فيينورد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وفيينورد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان،برناردو سيلفا، ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: إرلينج، فيل فودين، جاك جريليش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد فيينورد في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد فيينورد مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.

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