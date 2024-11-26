انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت الفريق الإيطالي ميلان مع نظيره سلوفان براتيسلافا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ميلان يقتنص ثلاث نقاط من سلوفان براتيسلافا بجدارة في دوري الأبطال

وبدأ الفريقان المباراة بمستوى متقارب وكانت نسبة الاستحواذ متقاربة، حتى استطاع لاعبي ميلان في افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق كريستيان بوليسيتش، بصناعة تامي أبراهام، لتشتعل أحداث المباراة ويأتي الرد سريعًا عن طريق تيجران بارسيغيان، في الدقيقة 24 بصناعة كيرياكوس سافيديس.

واستمر الأداء متوازن وبدأت احداث اللقاء تهدأ حتي انتهي الشوط الأول وأطلق الحكم صافرة النهاية بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وأطلق الحكم صافرة البداية للشوط الثاني، ليبدأ الفريقين الشوط بمستوى متقارب، ليسجل رافائيل لياو في الدقيقة 68 من عمر اللقاء،ولم يمر الوقت كثيرً، إلا وعزز تاني أبراهام النتيجة بهدف جديد أحرزه في الدقيقة 71.

بدأ لاعبو ميلان يسيطرون على سير أحداث اللقاء حتى سجل نينو مارسيل الهدف التاني لسلوفان براتيسلافا عن طريق نينو مارسيلي بصناعة تيجران بارسيغيان في الدقيقة 88، لكن لم تكتمل فرحة الفريق لتعرض ماركو توليتش للطرد لحصوله على الكارت الأحمر في الدقيقة 90.

واستكمل الفريق المباراة بعشر لاعبين، وسيطر لاعبو ميلان على اللقاء خاصة بعد تسجيل لاعبي سلوفان الهدف التاني، حتي أطلق الحكم صافرة النهاية ليعلن عن فوز الفريق الإيطالي بنتيجة 2-3.