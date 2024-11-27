حقيقة عرض بيع النادي الإسماعيلي لشركة خليجية.. وزارة الشباب والرياضة ترد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة عن حقيقة ما تردد حول وجود عرض لبيع النادي الإسماعيلي لإحدى الشركات الخليجية في الفترة الماضية.

حقيقة عرض بيع النادي الإسماعيلي

وأوضح المصدر في تصريحات، أن الوزارة تلقت عرضًا شفهيًا من أحد المنتمين للنادي الإسماعيلي بخصوص بيع النادي ضمن إطار الاستثمار الرياضي في الأندية، إلا أن الوزارة لم تتلق أي عروض رسمية أو مراسلات مكتوبة بهذا الخصوص.

txt

الإسماعيلي يكشف عن رغبته في استعارة نجم الأهلي

وأكد المصدر أنه في حال وصول أي مخاطبات رسمية من النادي الإسماعيلي، سيتم دراستها قانونيًا قبل اتخاذ القرار النهائي.

وفيما يخص موقف الوزارة من فكرة بيع النادي، أشار المصدر إلى أن وزارة الشباب والرياضة تدعم الاستثمار في الأندية المصرية، شريطة أن يصب ذلك في مصلحة النادي.

وكان وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد المنعم عمارة قد كشف أنه تلقى العرض نفسه قبل شهرين، وأشار إلى أنه تواصل مع محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث أبديا ترحيبهما بالفكرة التي قد تساهم في حل مشكلات النادي الإسماعيلي.

 

الاستثمار الرياضي الإسماعيلي احدى الشركات الشباب والرياضة النادي الإسماعيلي الشركات الخليجية زارة الشباب والرياضة نادي الإسماعيلي وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على بتروجيت

عبدالمنعم يكشف سر فوز الإسماعيلي القاتل على بتروجيت

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ

سوسن بدر: فلسطين ولبنان سيظلان قويان وصامدين (خاص)