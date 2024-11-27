فليك: فوز برشلونة على ستاد بريست كان مهما للغاية

الفجر الرياضي
فليك
فليك

 وصف هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، الفوز الذي حققه فريقه على ستاد بريست بثلاثية نظيفة أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بأنه كان انتصارا مهما للغاية.

وقال فليك، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي والتي نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت:"أظهرنا كيف يمكننا أن نكون أقوياء".

وذكر فليك عقب الفوز على بريست:" هدفنا هو إنهاء هذه المرحلة في المراكز الثمانية الأولى".

ومع ذلك، اعترف مدرب برشلونة أنه مازال هناك بعض المباريات الصعبة التي سيواجهها، مثل مباراة بوروسيا دورتموند خارج أرضه، ولكنه أكد "نحن مستعدون لكل شيء".

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وعن مباراة بريست قال فليك:"سيطرنا على المباراة وهاجمنا ودافعنا بشكل جيد. الضغط هو جزء من طريقة لعبنا، وهو أسرع طريق للمرمى. فعلنا هذا بشكل جيد ونحن نتقدم في الاتجاه الصحيح".

وأكد المدير الفني:"هذا الفوز يسمح لنا باكتساب القليل من الثقة"، وذلك بعد فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في آخر مباراتين.

وأثنى فليك على هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي وبيدري ووصفهما بالـ "رائعين".

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