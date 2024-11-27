الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا جديدا بحق الحكم ديفيد كوت بتهمة الفساد

الفجر الرياضي
ديفيد كوت
ديفيد كوت

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا جديدا في قضايا فساد بحق الحكم ديفيد كوت، الموقوف بسبب الاشتباه في تعاطيه للمخدرات وعلى خلفية تعليقات مهينة يُزعم أنه أدلى بها بحق ليفربول ومدربه السابق الألماني يورغن كلوب.

الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا جديدا بحق الحكم ديفيد كوت بتهمة الفساد

وحسب صحيفة "ذي صن"، فإن كوت (42 عاما) ناقش مع أحد المشجعين إمكانية منح بطاقة صفراء للاعب إيزجان أليوسكي من مقدونيا الشمالية الذي يدافع عن ألوان ليدز يونايتد، عشية مباراة فريقه أمام ويست بروميتش في أكتوبر 2019.

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وأضافت الصحيفة أن الحكم منح اللاعب بالفعل بطاقة صفراء، ثم بعث رسالة إلى المشجع يقول فيها "أتمنى أن تكون قد فعلت الشيء الصحيح كما تمت مناقشته".

ودافع كوت، الموقوف حاليا على خلفية قضيتين أخريين، عن نفسه من خلال دحض "بقوة" هذه "الاتهامات الكاذبة والتشهيرية"، قائلا "مهما كانت مشاكلي الشخصية، فإنها لم تؤثر أبدا على قراراتي في الملعب".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أعلن في 14 نوفمبر عن فتح تحقيق يستهدف كوت بعد نشر صور يُزعم أنها تظهره وهو يستنشق مسحوقا أبيض خلال ادارته مباريات في كأس أوروبا 2024.

وفي إنكلترا، يخضع الحكم أيضا لتحقيق مزدوج من قبل الرابطة الإنكليزية للحكام المحترفين والاتحاد الإنجليزي بعد بث مقاطع فيديو قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي في 11 نوفمبر يظهر فيها وهو ينتقد ويهين المدرب الألماني كلوب خلال جلسة خاصة.

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