فرانكفورت يتراجع عن قراره ويدرس عروض مرموش

أفادت تقارير صحفية أن فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني وضع شرط وحيد من أجل الاستغناء عن النجم المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات المقبلة، وسط العروض القوية التي تلقاه اللاعب مؤخرا سواء من أندية الدوري الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

وأشار موقع «Fichajes» أن فرانكفورت يسعى لتحقيق أقصى استفادة مالية من بيع اللاعب، ويدرك النادي جيدًا قيمة اللاعب السوقية العالية وإمكانياته الفنية الكبيرة،ويعد أحد أبرز اللاعبين في الفريق الألماني، وأظهر أداءً مميزًا خلال الموسم الجاري، ما جعله محط أنظار الأندية الكبيرة في أوروبا.

وأضاف الموقع إلى أن إدارة فرانكفورت تدرس حاليًا العروض المقدمة لعمر مرموش بعناية، ويرغب النادي في تحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة لضمان استمرارية تطوير الفريق وتعزيز صفوفه ببدائل مناسبة.

وأردف الموقع أن العروض تزايدت من قِبل ك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وفريق برشلونة الإسباني للحصول على خدمات مرموش خلال فترة الانتقالات المقبلة، ورغم تمسك آينتراخت بخدمات مرموش بسبب المستوى الجيد الذي يقدمه في الفترة الحالية، فإن رغبة اللاعب في التقدم إلى مستوى أعلى في مسيرته الاحترافية قد تكون العامل المؤثر في رحيله.

وإنه ي الموقع أن موقف مرموش حول مصيره محدد، حيث يرغب اللاعب في الرحيل والانضمام إلى فرق أعلى مستوى في أوروبا، ما يزيد من احتمالية حدوث صفقة انتقال كبيرة خلال الفترة المقبلة.

