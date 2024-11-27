موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم.. القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2025

.. تستعد جماهير كرة القدم حول العالم لمتابعة المباراة المنتظرة بين فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح وفريق ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

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مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025

مواجهة نارية بين ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ليفربول المباراة وعينه على تحقيق الفوز واستغلال حالة عدم التوازن التي يعاني منها ريال مدريد منذ بداية الموسم. يلعب ليفربول على ملعبه، المعروف بصخب جمهوره وتأثيره الكبير على الفرق المنافسة، مما يعطيه ميزة إضافية في هذه المواجهة.

من جهة أخرى، يسعى فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى استعادة الاستقرار والتوازن عبر بوابة البطولة الأوروبية. ريال مدريد، حامل لقب دوري الأبطال وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، يطمح لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل المباشر إلى دور الـ16.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سيكون موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، على ملعب "أنفيلد".

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكنك متابعة مباراة ليفربول وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1، حيث ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا. سيتولى التعليق على المباراة المعلق علي سعيد الكعبي.

تردد قناة bein sports 1 على نايل سات

تردد القناة: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة bein sports 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11547

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز القناة: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

الحكم المعين للمباراة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تعيين الحكم فرانسوا ليكسير لإدارة المباراة بين ليفربول وريال مدريد. سبق للحكم فرانسوا أن أدار ثلاث مباريات لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن الفريق الإسباني من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة.

مواقف الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025

يحتل ليفربول صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، حيث فاز في جميع مبارياته الأربعة السابقة. بينما يحتل ريال مدريد المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط، خلف بايرن ميونيخ الألماني ومتفوقًا على بنفيكا البرتغالي وفينورد الهولندي وميلان الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي وجاره أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف.

مباريات أخرى في دوري الأبطال

بالإضافة إلى مواجهة ليفربول وريال مدريد، ستقام غدًا العديد من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا. حيث يحل جيرونا الإسباني ضيفًا على شتورم جراتس النمساوي، ويستضيف النجم الأحمر النمساوي نظيره شتوتجارت الألماني، كما يلتقي آيندهوفن الهولندي مع شاختار دونيتسك الأوكراني في العاشرة مساءً.

التشكيلة المتوقعة لليفربول

من المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى كيليهير خط الدفاع برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون خط الوسط جرافينبرخ، سوبوسلاي، جونز خط الهجوم محمد صلاح، لويس دياز، نونيز

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد

من المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى كورتوا خط الدفاع جارسيا، روديجر، أسينسيو، فالفيردي خط الوسط كامافينجا، مودريتش، سيبايوس خط الهجوم جولر، مبابي، بيلينجهام

وسيخوض ريال مدريد المباراة مفتقدًا لأهم نجومه، البرازيلي فينسيوس جونيور، الذي يعاني من إصابة في عضلات ساقه اليسرى. من المتوقع أن يغيب فينيسيوس لأكثر من ثلاثة أسابيع عن الملاعب، مما يمثل ضربة قوية للفريق الملكي في هذه المواجهة المهمة.

تاريخ مباريات ريال مدريد ضد ليفربول

تقابل الفريقين في 11 مناسبة سابقة، كان النصر حليف الملكي في 7 مواجهات، في المقابل فاز رفقاء محمد صلاح في 3 مواجهات، بينما حسم التعادل لقاء وحيد بين المرينجي والريدز.