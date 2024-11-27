محافظا بورسعيد والسويس يصلان استاد السويس الجديد لمؤازرة المصري أمام إنييمبا النيجيري

وصل منذ قليل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، إلى استاد السويس الجديد لحضور مباراة النادي المصري البورسعيدي ونادي إنييمبا النيجيري في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشهد المباراة اهتماما كبيرا على الصعيدين المحلي والإفريقي، خاصة وأنها تعد محطة مهمة للنادي المصري في مشواره بالبطولة.

وقد حرص المحافظان على الحضور لدعم فريق النادي المصري ومؤازرته في هذه المواجهة الحاسمة التي تجمعه مع أحد أبرز الأندية النيجيرية.

وتأتي هذه المباراة في ظل استعدادات قوية للفريقين، حيث يسعى النادي المصري لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل إلى الأدوار المقبلة، فيما يطمح فريق إنييمبا للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في استكمال مشواره في البطولة.

يُذكر أن المباراة تشهد حضور عدد كبير من جماهير النادي المصري وسط تنظيم أمني محكم لضمان سير اللقاء بشكل يليق بالكرة المصرية.